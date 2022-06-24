Председатель Комитета государственных доходов Армении Рустам Бадасян в рамках 139 и 140-й ежегодных сессий Всемирной таможенной организации, которые проходят в Брюсселе с 23 июня по 25, провел рабочую встречу с главой Таможенной службы Республики Корея Тайесиком Юни.

Как сообщили «Арменпресс» в Комитете госдоходов, был обсужден широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес, и были намечены перспективы дальнейшего сотрудничества.

Стороны подчеркнули необходимость заключения двустороннего межправительственного соглашения о сотрудничестве в таможенных делах и взаимной помощи.

В ходе встречи стороны коснулись возможностей сотрудничества в сферах интеллектуального управления рисками между таможенными службами Кореи и Армении и электронной коммерции. Достигнута договоренность об организации ознакомительного визита сотрудников КГД в Корею для ознакомления с деятельностью местных информационных систем.

Стороны выразили готовность приложить все усилия для дальнейшего расширения сотрудничества.