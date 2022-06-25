24 июня Чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в России Вагаршак Арутюнян встретился с заместителем председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Юрием Воробьевым.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает посольство Армении в России.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества между Арменией и Россией, укрепления межпарламентского сотрудничества, а также развития связей между регионами Армении и России.

Стороны подчеркнули необходимость продолжения межпарламентской комиссией активной работы, направленной на укрепление армяно-российских стратегических отношений.

Было отмечено, что следующее заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Национального Собрания Республики Армения запланировано на июль этого года в Красноярске.