Армянская публика сможет увидеть легендарный спектакль «Юнона и Авось». Об этом корреспонденту «РА» сообщила советник по культуре Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Екатерина Меткина, в рамках недавно прошедшей конференции, посвященной открытию в Ереване Центра русского географического общества в Армении.

«Мы будем очень рады наладить культурный мост между нашими странами, укрепить связи. У нас в планах организация культурного фестиваля — этот вопрос мы обсуждали с президентом Центра русского географического общества в Армении Луизой Иосифовой. Я знаю, что у вас ежегодно проходит кинофестиваль «Золотой абрикос», и мы также хотим создать новый фестиваль культуры для поддержки молодых режиссеров, артистов.

Также в наших планах привезти лучшие спектакли, в частности, всемирно известную рок-оперу «Юнона и Авось» театра Ленком, который я представляю. Очень буду рада познакомить вас с культурой нашей страны и объединить усилия, как я уже сказала, для укрепления культурного моста между нашими странами. Планируем также, что в Армению будут приезжать известные артисты, например, мы уже провели предварительные переговоры с Еленой Ваенгой, которая очень любит Армению», — сказала Екатерина Меткина.

Напомним, что ознакомительная конференция, посвященная открытию Центра Русского географического общества в Армении, прошла 10 июня в гостинице «Метрополь». В работе конференции участвовали армянские и российские специалисты, ученые, представители профильных государственных органов, сферы туризма, экологии, культуры и отдыха и др.

Цель конференции — разработка практических рекомендаций и предложений по инновационным подходам в туристской деятельности, создание системы эффективных социально-экономических, экологических моделей гармоничного межгосударственного развития в рамках реализации программы экологического, культурного, туристического сотрудничества.

Армянские и российские коллеги обсудили широкий спектр вопросов, связанных с развитием и совершенствованием сферы туризма, форм и видов туристско-краеведческой деятельности (полевые, туристско-оздоровительные лагеря, походы, экспедиции, соревнования, фестивали, экскурсии, конференции), экологического образования, информационно-методического обеспечения детско-юношеского туризма, проблемами взаимодействия государственных, общественных и коммерческих структур по развитию экологического, экспедиционного туризма.

Также были обсуждены социологические, педагогические, психологические и медико-биологические, географические аспекты развития детско-юношеского туризма с образовательными программами, с культурными программами на русском и армянском языках.