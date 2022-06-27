Научная конференция на тему «Враги или союзники? Турецко-русские отношения» прошла 17-18 июня в Венском университете. Ее организаторами выступили Институт восточно-европейской истории и Институт исламско-теологических исследований Венского университета.

В научном форуме участвовали специалисты, представляющие Боннский университет, нидерландский Университет Утрехта, калифорнийский Университет Беркли, Университет Виадрина (Франкфурт, Германия), был представитель Университета в Санта Барбаре (Калифорния, США), представитель Фонда по изучению внешней политики в Германии.

Конференцию открыл известный специалист по истории России профессор Вольфганг Мюллер. Кроме Венского университета, он преподает также в Венской дипломатической академии, является членом-корреспондентом Академии наук Австрии, руководителем комиссии австрийской Академии наук по сотрудничеству с Министерством обороны, руководителем Военно-исторического совета Минобороны, замдиректора Института восточно-европейской истории.

На открытии выступал также замдиректора Исламско-теологического института, Хюсеин Чичек.

От Армении был приглашен академик НАН Армении, тюрколог, советник директора Института востоковедения НАН Рубен САФРАСТЯН, который любезно поделился в эксклюзивном интервью «РА» своими впечатлениями об этой конференции.

— Внимание привлекла сама концепция конференции, интересная тем, что на ней были представлены доклады не только по современным проблемам русско-турецких отношений, а была попытка показать эти отношения в историческом развитии, начиная с позднего средневековья. Был очень интересный доклад о том, какой выглядела Россия во второй половине XVIII века глазами турецкого чиновника-бюрократа среднего уровня, который был в плену в России.

Был еще доклад о русско-турецких дипломатических отношениях первой половины XIX века, т.е.в период, когда уже возник Восточный вопрос.

Оба доклада были хорошо фундированные, основанные на первоисточниках. И в них показано, что Российская империя и Османская империя были соперниками, конечно, но и были попытки более позитивного восприятия друг друга, в т.ч. и в дипломатической сфере.

Был очень интересный доклад молодого специалиста университета Беркли Хариссона Кинга, посвященный такой мало изученной сфере, как деятельность Турции, большей частью разведывательная, подрывная, в Советской Аджарии в 1920-30гг. На основе архивных материалов, находящихся в основном в грузинских архивах, автор показал, что в те года, несмотря на советско-турецкую дружбу, кемалисты вели подрывную работу в Советской Аджарии, направленную на усиление там антисоветских, антирусских настроений с тем, чтобы создать для себя основу из проживающих там мусульман. Т.е. тогда закладывались основы политики, которую сегодня Турция проводит в отношении Аджарии, Батума для усиления своего влияния.

Другой тоже очень интересный доклад молодого специалиста, представлявшего европейский университет Виадрина во Франкфурте, показывал работу турецко-советской комиссии по приграничным вопросам, делимитации/демаркации, которая работала в 1925-26 гг. Он работал у нас в архиве, там есть спецфонд по этой комиссии, изучал. И он в докладе показал, как очень тяжело было вести переговоры с турками, которые все время старались отодвинуть границу как можно дальше. Кстати, было очень интересно узнать, что с турецкой стороны этой комиссией руководил майор, впоследствии генерал Фахри Белен, который был личным другом Ататюрка, пользовался его личным доверием, а впоследствии получил высшие военные посты. Это говорит о том, какое большое значение Ататюрк придавал пограничному размежеванию с СССР, с Советской Арменией. Это требует изучения. Ведь сейчас турки выступают с требованием провести заново делимитации границы.

— Требуют?

— Было заявление с их стороны. Но я не знаю, поднимают ли турки этот вопрос на встречах спецпредставителей Армении и Турции. Но то, что официально турки заявили об этом на высоком уровне, это факт.

Потом был очень интересный доклад молодой специалистки из Финляндии, которая работает и в университете в Тампере, и в университете в Вене. Она получила возможность изучать и анализировать рапорты и аналитические выкладки, которые Турция как член НАТО посылала в штаб-квартиру НАТО в 1972-79гг., в которых анализировалась деятельность СССР на Ближнем Востоке, а более конкретно — деятельность советского военно-морского флота в Средиземноморье. У нее был интересный вывод о том, что турецкие анализы были довольно глубокими, турецкие аналитики, по всей видимости, из Генштаба, оперировали довольно большим количеством фактов, что свидетельствует о том, что у них были хорошие разведданные и хорошие аналитики. Она даже заметила некоторое отличие турецких аналитиков от западных. Скажем, тогда СССР стремился получить и получил порты в Сирии и Египте для своего Черноморского флота, который находился в Средиземном море. Западные аналитики критиковали правительства Египта и Сирии, отмечали, что они идут на поводу у СССР. А турки, критикуя, в то же время отмечали, что, если с ними работать, их можно перетянуть на свою сторону и т.д. Т.е. пытались повлиять на правительств Египта и Сирии, которые оказывали поддержку СССР тогда.

Профессор Курбан из Эгейского университета — это ведущий университет Измира, — представила доклад о деятельности одного из основателей сионизма Жаботинского в период его пребывания в Константинополе, когда в Турции правили младотурки, о его контактах, его восприятии Турции и т.д. Г-жа Курбан является одним из ведущих специалистов в Турции по проблеме турецко-российских отношений, по современной истории России и т.д.

Дарья Исаченко, представлявшая Фонд внешней политики в Берлине — это ведущий центр изучения внешней политики в Германии, — в своем докладе попыталась найти логику в конфликтах и в сотрудничестве между Турцией и Россией. Она использовала в своем докладе термин «конфликтное сотрудничество». У нее был интересный вывод о том, что возможности этого «конфликтного сотрудничества» пока не исчерпаны, это будет еще продолжаться.

Мой доклад назывался «Отношения с Россией в интерпретации турецкой геополитической мысли конца ХХ века». Я остановился на некоторых геополитических теориях, которые были выдвинуты Турцией в конце 1980-90гг. Тогда только начиналась турецкая геополитика. И если первая геополитическая теория основывалась на том, что СССР (это 1989 г.), представляет серьезную экзистенциальную угрозу для Турции, и она должна всеми силами противостоять ей, то уже вторая геополитическая теория, которая была выдвинута в 1994г., когда уже СССР не было, пыталась обосновать теоретически геополитическую ведущую роль Турции, тюркского мира, тюрок во всем мире, в т.ч. победу Турции в борьбе с Россией за ведущую роль в т.н. турецком ближнем круге, в который входят Балканы, Кавказ, Ближний Восток. Т.е. она обосновывала возможность для Турции победить Россию в этом ближнем круге с тем, чтобы потом уже использовать тюркские, мусульманские народы России в борьбе за господство в Евразии, а потом и во всем мире.

Третья теория была в рамках известной концепции турецкого евразийства, автором которой является Догу Перинчек, ветеран турецкого социалистического движения, ярый арменофоб. Он выдвинул теорию (которую, кстати, сейчас развивает его сын Мехмед Перинчек), сотрудничества Турции и России на просторах Евразии в борьбе с империалистическим Западом.

Эти три теории показывают эволюцию турецкой геополитической мысли в отношении России. Две из них, теория превосходства турок, автор ее так и называет «Теория превосходства тюрок во всем мире», она предполагает борьбу с Россией, победу над ней, победу Турции на всем евразийском пространстве в качестве единственной ведущей силы. Это одна теория. А другая — Перинчека, которая предполагает сотрудничество России и ТР в борьбе против империалистического Запада на огромной территории Евразии. Сейчас эти две теории являются основой той политики, которую ведет Турция. С одной стороны, — стремление к доминированию в Евразии, у нас в регионе. С другой — попытки сотрудничества с Россией против Запада.

Особое внимание Рубен Сафрастян обратил на то, что профессор Вольфганг Мюллер, представлявший Институт истории Восточной Европы Венского университета, фактически тесно связан с военными кругами Австрии. Австрия, как известно, не является членом НАТО, она не имеет права быть членом НАТО, ибо только в 1955г. оттуда вышли оккупационные силы, и Австрия подписала договор о вечном нейтралитете в военной области. Организация такой конференции свидетельствует о том, что Австрия серьезно относится к российско-турецкому сближению и пытается найти какие-то особенности происходящего ныне процесса.

Об этом свидетельствует также ремарка г-на Мюллера о том, что появление Османской империи как мировой державы в период позднего средневековья сблизило в определенной степени Россию и Европу, потому что они видели в Османской империи единого для себя врага. Т.е. в Австрии серьезно все это анализируют. И в какой-то степени Австрия отличается от коллективного Запада, от Европы в целом. В центре Вены есть памятник советскому воину-освободителю, который находится в прекрасном состоянии, ухожен, есть цветы.

Было и обсуждение вопросов, выходивших за рамки конференции. В частности, о современном состоянии армяно-турецких отношений. Некоторые участники конференции не представляли даже, не знали, что у Армении нет предварительных условий в вопросе нормализации отношений с Турцией. И их это удивило. Это говорит о необходимости проводить такую информационную политику, чтобы в серьезных научных кругах знали о позиции Армении.

— Обеспокоенность российско-турецким сближением есть только в Австрии или в Европе вообще?

— Если судить по публикациям западной, в т.ч. европейской прессы, западных аналитических центров, включая центры, изучающие именно Турцию, обеспокоенность есть, и она выражается и в аналитических выкладках, и в чисто журналистских публикациях. В частности, недавно я читал очень интересную аналитическую выкладку о том, что Турция и Россия вроде сотрудничают в Черном море и закрывают его для Запада.

Обеспокоенность в том, что Эрдоган уже не может контролироваться Западом и способен на всякие авантюры, в т.ч. с Россией против Запада. Обеспокоенность непредсказуемостью Эрдогана, его авантюристическим внешнеполитическим курсом на Западе, в т.ч. в США, конечно, есть. И не случайно турецкая оппозиция пытается это использовать. Есть много фактов о том, что основные оппозиционные партии Турции, в т.ч. Народно-республиканская, кемалистская партия, тесно контактируют с западными посольствами и пытаются использовать фактор недовольства Запада Эрдоганом, в частности, его политикой в отношениях с Россией, с тем, чтобы получить дивиденды.

Я думаю, эта конференция была попыткой понять суть процессов, которые сейчас происходят между Россией и Турцией. В первую очередь, обеспокоенность непредсказуемой авантюристической политикой Турции, Эрдогана.

Кстати, с заключительным словом на конференции должен был выступить известный востоковед Вальтер Пош, который представлял Национальную академию обороны, т.е. военную академию Австрии, но из-за болезни он не смог присутствовать. Так что, эта конференция была под эгидой Вооруженных сил Австрии. И это неспроста, я думаю.

— Чем для Армении чревато российско-турецкое сближение? И в плане границ, и в плане безопасности…

— Я все-таки склонен считать, что если мы перенесемся в мир геополитики, где правят интерес, география, экономические, геостратегические параметры и т.д., если с этой точки зрения мы будем рассматривать процесс российско-турецкого сближения, с точки зрения наших интересов, и попытаемся исключить момент эмоциональный, то все-таки, думаю, Россия будет держаться за свой союз с Арменией, военно-политический, стратегический, потому что это важно для нее. И уступок стратегического характера со стороны России Турции в отношении Армении я не предвижу.