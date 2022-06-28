Президент США Джо Байден вновь обошел 907-ю поправку к «Акту в поддержку свободы», что позволит США оказывать прямую военную помощь коррумпированному режиму Азербайджана. Об этом сообщил Армянский национальный комитет Ай-Дат Америки, отметив, что данное решение было принято, несмотря на продолжающееся насилие Азербайджана против Армении и Арцаха.

«Решение президента Байдена дать зеленый свет на оказание военной помощи Азербайджану, опять же в обход 907-й поправки, побуждает президента Алиева к продолжению незаконного содержания под стражей армянских военнопленных, смертоносных нападений на Арцах и продолжающейся оккупации суверенной территории Армении», — сообщил директор Комитет Ай-Дат США Арам Амбарян. Он отметил, что комиссия продолжит работу с Сенатом США и с Палатой представителей, чтобы исключить военную помощь США Азербайджану и не позволить президенту обойти 907-ю поправку.

Байден, будучи кандидатом в президенты, заявил, что США должны придерживаться 907-й поправки к «Акту в поддержку свободы», «остановить поток военной техники в Азербайджан». Однако став президентом он отказался от своего предыдущего заявления 2021 года и включил военную помощь Азербайджану в бюджет года.

907-я поправка к «Акту в поддержку свободы», принятая Конгрессом США в 1992 году, ограничивает помощь Азербайджану лишь гуманитарной помощью. Она предполагает, что США не должны поддерживать правительство Азербайджана до тех пор, пока эта страна не предпримет шагов по устранению блокады и случаев применения силы против Армении и Арцаха.

Поправка 907, внесенная Конгрессом в 2002 году, допускает приостановление президентом «Акта в поддержку свободы» и оказания военной помощи Азербайджану.