В рамках музыкального фестиваля «HAYA» в Армению прибыла французская певица, композитор Заз, исполняющая эстрадную, джазовую музыку в сочетании с соул-акустическими жанрами.

Накануне сольного концерта на стадионе «Раздан» певица в беседе с журналистами сказала, что очень рада пребыванию в Армении и с нетерпением ждет концертного вечера, во время которого хочет поделиться своей энергией с музыкантами и публикой, устроив праздник для всех.

Говоря о великом шансонье Шарле Азнавуре, с которым Заз исполнила посвященную Парижу песню «Paris au Mois de Mai», певица подчеркнула, что считает очень важными советы, которые ей давал великий шансонье, но Азнавур призывал Заз выучить английский, чего она так и не сделала.

«Я очень взволнована, что нахожусь в Армении, потому что это родина Шарля, и я чувствую большую ответственность. В последний раз я была здесь в 2018 году в рамках Франкофонии. Я была растрогана, когда надо было уехать. Люди здесь теплые, полные любви. Я люблю армянский дудук, часто слушаю исполнения Левона Минасяна, которые заряжают меня положительной энергией», — сказала она.

Азнавур сравнивал Заз с Эдит Пиаф и считал ее будущим французской музыки. Певица скромно заметила, что приятно, что шансонье так сказал о ней, но есть много артистов, которые прекрасно представляют французскую музыку. Заз считает, что в ее голосе есть нотки, напоминающие старые французские песни, и есть что-то новое, и такое сочетание дает хороший результат.

Дуэт Заз и Азнавура вошел в альбом певицы, посвященный Парижу. По ее словам, Париж колоритен тем, что в нем живут люди разных национальностей. Певица сравнивает Париж с радугой.

Заз начала свою карьеру с различных блюзовых групп. Она пела в баре в Париже, но ей не понравилась атмосфера, и она ушла. «Я ушла, но у меня не было денег. Меня никуда не хотели брать, поэтому я решила петь на улице с друзьями и зарабатывать деньги. Именно тогда родилась песня Je veux, в которой говорится, что деньги — не самое главное в мире», — сказала Заз, добавив, что для нее важны семья и близкие люди.

По ее словам, деньги трудно игнорировать, так как они реализуют различные проекты, но это не самое главное. Заз основала фестиваль, возглавляет ассоциацию «Зазимуд», которая помогает в реализации музыкальных проектов.