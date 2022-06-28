С 5 июля сего года для абонентов мобильной связи Ucom будут восстановлены тарифы на роуминг в сети «Карабах Телеком», регулируемые КРОУ для всех операторов Армении.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Ucom , в частности, для входящих звонков в роуминге в сети «Карабах Телеком» будет действовать тариф в 13 драмов/мин, а для звонков в сеть Ucom и местных звонков будет действовать тариф в 27 драмов/мин. Стоимость SMS-сообщений составит 10 драмов/ SMS.

При этом следует подчеркнуть, что тариф за использование мобильного интернета в роуминге в сети компании «Карабах Телеком» для абонентов Ucom останется неизменным: на уровне 15 драмов/МБ.

Отмечается также, что для того, чтобы воспользоваться своим номером Ucom в роуминге, необходимо активировать данную услугу непосредственно перед отбытием из Армении. Для подключения услуги нужно набрать *121# и следовать указаниям. Активация роуминга бесплатна.

Компания напоминает, что в связи с военным положением, при подключении к роумингу в сети «Карабах Телеком», с 18:00, 21 октября 2020 года действовал специальный тариф в 0 драмов за минуту для входящих звонков, для звонков на номера Ucom, а также для местных звонков.