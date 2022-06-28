Супруга премьер-министра Республики Армения Анна Акопян 28 июня встретилась с руководителем монакского фонда «Дети и будущее» Клэр Ле Гран и главным казначеем Илс Бертельс.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса супруги премьер-министра, Илс Бертельс, принимая Анну Акопян, представила направления деятельности фонда. По ее словам, проблемы социально незащищенных детей и детей с инвалидностью находятся в центре внимания их организации.

Супруга премьер-министра представила работу созданных ею фондов. В ходе обсуждения стороны сошлись во мнении, что в деятельности двух фондов много общего и возможно налаживание эффективного сотрудничества.

Супруга премьер-министра и представитель фонда «Дети и будущее» договорились как можно скорее детально обсудить сотрудничество в рамках совместных программ. Анна Акопян пригласила Илс Бертельс посетить в сентябре Армению для начала реализации возможных программ. Приглашение было принято.

В Монако супруга премьер-министра также встретилась с президентом фонда “Всемирная ассоциация друзей детей” Жеромом Фруассаром, который ознакомил Анну Акопян с подробностями деятельности организации. По его словам, фонд под почетным председательством князя Монако Альбера II ежегодно оказывает поддержку около 40 тысячам детей, чтобы они могли жить безопасно и достойно, независимо от их социального, религиозного или культурного происхождения.

Супруга премьер-министра, в свою очередь, представила президенту фонда деятельность фондов «Мой шаг» и «Город улыбок». Анна Акопян и Жером Фруассар обсудили основные направления возможного сотрудничества, договорилась приступить к уточнению положений реализуемой в Армении программы и начать реализовывать их в кратчайшие сроки