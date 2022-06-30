29 июня вице-премьер Амбарцум Матевосян посетил Арагацотнскую область, ознакомился с работами, проводимыми в рамках реализации субвенционных программ, направленных на развитие экономической и социальной инфраструктуры общины.

Как сообщили «Арменпресс» в офесе вице-премьера, в ходе визита его сопровождали губернатор Арагацотна Сергей Мовсисян, заместитель министра экономики Арман Ходжоян, председатель Комитета градостроительства Армен Гуларян, председатель Комитета водного хозяйства Ваагн Геворгян, главы общин Аштарака и Талина.

Первая остановка официальных лиц была на строительной площадке ремонтируемого медицинского центра в Талине. Председатель Градостроительного комитета, представляя детали проекта, сообщил, что строительные работы, начатые в июне 2021 года, планируется завершить и сдать центр в эксплуатацию до конца 2023 года. Вице-премьер Матевосян осмотрел строительные работы, обсудил программы развития с руководством медицинского центра.

В ходе рабочего визита Амбарцум Матевосян также посетил территорию строящейся модульной школы в поселке Гарнаовит, ознакомился с проводимыми работами. В беседе с педагогическим коллективом школы вице-премьер призвал их принять участие в аттестации, вместе с повышением профессиональной квалификации увеличить и размер своей заработной платы.

Амбарцум Матевосян побеседовал с местными жителями, выслушал их опасения, связанные с заготовками, поливной водой, садовыми работами, затем представил программы государственного содействия, реализуемые в сфере сельского хозяйства, призвал использовать эти возможности и вместе с заместителем министра экономики Арманом Ходжояном ответил на все интересующие вопросы

В поселке Кармрашен Талинской общины вице-премьер посетил мемориал, построенный в память кармрашенцев, погибших в Отечественной войне, могилу Артема Тепаняна, погибшего в 44-дневной Арцахской войне, возложил цветы в память павшим героям.

Следующая остановка была у реконструируемого детского сада в поселке Арагацотн, где, ознакомившись с проводимыми работами, он заявил, что некачественные работы не будут приниматься.

В Аштараке Амбарцум Матевосян осмотрел работы по асфальтированию и дал ряд поручений.

В завершение визита вице-премьер встретился с главами общин, с руководством области и с представителями ряда заготовительных организаций Арагацотнской области.

Визиты вице-премьера в регионы будут перманентными.