В суд первой инстанции города Еревана 26 мая 2022 года был подан иск о конфискации имущества незаконного происхождения, который был принят к производству.

Как сообщили в пресс-службе генпрокуратуры, согласно иску, Управление по взысканию имущества незаконного происхождения генеральной прокуратуры Армении требует от суда конфискации у бывшего мэра Еревана, бывшего депутата НС, экс-министра транспорта и связи Гагика Бегларяна и связанных с них 3 лиц, в частности:

— 33 квартиры, площади, постройки, автостоянки, расположенные в Ереване, 11 из которых расположены на Северном проспекте, 7 — на улице Хоренаци, 3 — на проспекте Аршакуняц, 2 частных дома на проспекте Азатутян, 2 территории на улице Таманяна, 2 (здание и паркинг-участок) — на улице Терьяна, а также недвижимость, расположенная в других административных районах Еревана, 2 земельных участка в Котайкской области (община Цахкадзор), 1 земельный участок в Араратской области (община Сис), 1 автомобиль (MERSEDES-BENZ S600 L), а в случае невозможности — их среднерыночную стоимость, которая составляет 10.704.483.825 драмов;

— право на участие в составе 10 юридических лиц;

— право на требование невозвращенной доли 8 займов в размере 1.879.759.719 драмов;

— 882.745.274,9 драмов в качестве дохода от использования имущества незаконного происхождения, а также остатка выручки от реализации имущества;

— 3.317.008.604 драмов, не имеющих обоснования в рамках законных доходов лица, имеющих незаконное происхождение и конфискация невозможна, на основании ч. 4 ст. 20 закона о “Конфискации имущества, имеющего незаконное происхождение”.