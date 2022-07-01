В рамках IV Армяно-французской децентрализованной конференции члены делегации Ширакской области во главе с губернатором области Назели Багдасарян встретились с руководством французского города-побратима Воз-ан-Влен.

Как сообщает «Арменпресс», во встрече принял участие и консул Республики Армения в Лионе Левон Давтян. Глава администрации Артика Анан Восканян и члены делегации подчеркнули готовность армянской стороны к продолжению сотрудничества. Мэр города Воз-ан-Влен госпожа Эллен Джофруа заверила, что сотрудничество, основа которого была заложена много лет назад, будет активно продолжено.

В управлении информации и общественных связей администрации Ширакской области «Арменпресс» сообщили что, на встрече были определены важные направления, в рамках которых сотрудничество будет продолжено. В ближайшее время будут реализованы совместные проекты, направленные на переподготовку служащих, на влияние на климат и управление твердыми отходами. Сотрудничество между городами Артик и Воз-ан-Влен является одним из лучших примеров децентрализованного непрерывного и эффективного сотрудничества.

Арменуи Мхоян