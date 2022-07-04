Госминистр Республики Арцах Артак Бегларян в своем Telegram — канале осудил Азербайджан за фальсификации вокруг, так называемой, реставрации церкви Сурб Ованес Мкртич (Св. Иоанна Крестителя или Канач жам) в Шуши.

«Строжайше осудителен факт тотального уничтожения азербайджанцами армянской церкви Сурб Ованес Мкртич (Церковь Св. Иоанна Крестителя или Канач жам) в Шуши.

Под предлогом реставрации они превращают армянскую церковь в православную, дабы фальсифицировать историю и ликвидировать армянский след.

В советское время Канач жам в числе многих других церквей прекратила деятельность, однако после переформирования Арцахской епархии и освобождения Шуши возобновила свое функционирование.

В различных исторических источниках и летописях есть достоверные и неопровержимые сведения, которые непреклонно свидетельствуют о факте исконно армянской принадлежности церкви Канач жам.

Я все еще надеюсь, что ЮНЕСКО и другие международные организации по охране культурных ценностей скрупулезно изучат имеющиеся сведения об уничтожении армянского культурного наследия и предпримут практические шаги по предотвращению перманентного культурного геноцида со стороны Азербайджана.

Отмечу, что в той же церкви в 2017-м году состоялась церемония моего венчания» , — написал Бегларян.