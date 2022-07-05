В рамках проходящей в Екатеринбурге международной промышленной выставки “ИННОПРОМ” министр экономики Армении Ваан Керобян представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину проекты и компании, представленные в армянском павильоне.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Telegram-канал правительства России.

Стенд Армении представлен под концепцией “Armenia is a smart hub”. Экспозиция демонстрирует, как Армения, которая является экономическим и культурным мостом между Западом и Востоком, может стать решением для глобальных вызовов настоящего времени.

Армения планирует построить сухой порт, который станет частью крупного транспортного узла международной торговли в городе Гюмри. Михаилу Мишустину показали его проект. Там будет проводиться обработка и хранение грузов, а также таможенный контроль.

На стенде представлено разработанное в Армении электротехническое оборудование: камеры, ноутбуки, компьютеры, серверы и многое другое.

Крупнейшая в Армении Ереванская ювелирная фабрика представила украшения из золота и драгоценных камней.