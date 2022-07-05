Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян направил поздравительное послание по случаю Дня Конституции.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения, в послании говорится:

«Дорогие граждане Республики Армения!

5 Июля – День Конституции, один из важнейших праздников Республики Армения. Конституция – это не только Основной закон и символ нашего государства, но также главный гарант нашей государственной независимости, свобод наших граждан и стабильности общественных отношений.

После провозглашения независимости Армении усилиями широких общественных и профессиональных кругов, с применением лучшего международного опыта и также в результате практического опыта новосозданной Республики была создана наша Конституция как залог нашего становления и укрепления.

С 1995 года наша Конституция преодолевала различные испытания, вплоть до коренных изменения Основного закона, однако во всех случаях Конституция была и остаётся стержнем равновесия государственного устройства.

Следовательно, Конституция имеет не только абстрактную идеологическую роль, но и чисто предметную и практическую, поскольку именно Основной закон страны обеспечивает гармонические отношения между гражданами и государственными структурами, различными государственными органами, тремя ветвями власти. В этом плане Конституция является одним из важнейших столпов организации общественной, политической и государственной жизни.

Дорогие соотечественники!

Поздравляю всех нас с этим важным праздничным днём!»