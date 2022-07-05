Председатель НС Армении Ален Симонян направил поздравительное послание по случаю Дня Конституции.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата Национального Собрания Республики Армения, в послании говорится:

«Дорогие соотечественники!

Поздравляю с Днем Конституции.

Права и свободы, гарантированные Основным законом, являются основным пропуском гражданина Армении. Их претворение в жизнь и реализация — основа нашего государства и гарантии наличия собственного облика в современном мире.

Наш долг — достичь верховенства права и закона, поскольку это станет той планкой демократии в Армении, к которой каждый должен подводить своей каждодневной работой.

Армянское общество своими действиями доказало, что отвергает посягательства на конституционный строй. Это является важным показателем того, что мы на правильном пути.

Еще раз поздравляю всех нас с Днем Конституции, желаю, чтобы конституционные нормы занимали стабильное место в общественном восприятии и повседневной жизни».