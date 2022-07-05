Прием заявок на национальный отбор для участия в международном песенном конкурсе «Детское Евровидение» в 2022 году проводиться не будет.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Академии Игоря Крутого, выступавшей организатором национального отбора в прошлые годы.

«Академия Игоря Крутого сообщает об отмене приема заявок на национальный отборочный тур двадцатого международного детского конкурса песни «Евровидение», — сказали в пресс-службе.

В академии пояснили, что решение принято в связи с выходом Первого канала, Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) и радиодома «Останкино» из Европейского вещательного союза (ЕВС) в качестве ответной меры на отстранение России от участия в конкурсе песни «Евровидение-2022».

25 февраля ЕВС, являющийся организатором смотра, объявил, что в связи с событиями в Украине Россия не будет представлена на «Евровидении».