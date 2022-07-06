Трехсторонней рабочей группе под совместным председательством вице-премьеров Армении, России и Азербайджана по разблокированию всех экономических и транспортных связей в регионе удалось сблизить позиции по восстановлению транспортных коммуникаций.

Как сообщает Арменпресс, об этом заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.

Он отметил, что работа над разблокированием всех экономических и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе продолжается в рамках трехсторонней рабочей группы под председательством вице-премьеров.

«По итогам состоявшегося 3 июня в Москве заседания трехсторонней рабочей группы, а также контактов сопредседателей на полях Петербургского международного форума достигнут определенный прогресс, удалось сблизить позиции сторон по различным аспектам восстановления транспортных коммуникаций. Как известно, в рамках трехсторонней рабочей группы обсуждает запуск железнодорожного и автомобильного сообщения в регионе в интересах Еревана, Баку и их соседей. О результатах своей работы сопредседатели отдельно проинформируют СМИ, когда будут достигнуты конкретные договоренности», — отметил Зайцев.