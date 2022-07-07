Обезьянья оспа не является новым заболеванием и считается эндемичным в странах Центральной и Западной Африки. Но с мая 2022 года, когда стали регистрироваться случаи обезьяньей оспы за пределами этих территорий и среди людей, не выезжавших в указанные географические районы, болезнь оказалась в центре внимания специалистов и исследователей.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), по состоянию на 5 июля подтверждено 6 924 случая обезьяньей оспы в 52 странах мира. Болезнь особенно широко распространена в Европе, где регистрируется наибольшее количество заражений. По этому показателю Испания (1256), Германия (1242) и Великобритания (1235) находятся на первых трех позициях. В Армении нет подтвержденных случаев обезьяньей оспы.

Ниже «Арменпресс» представляет ряд данных об истории болезни, диагностике, течении, профилактике, а также мерах, принимаемых в Армении.

Что такое обезьянья оспа?

Обезьянья оспа — заболевание, передающееся от животных к человеку, симптомы которого сходны с симптомами вируса оспы человека, но в отличие от последнего течение обезьяньей оспы более легкое. Симптомы заболевания включают лихорадку, головную боль, мышечную боль, боль в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и утомляемость, а также сильную сыпь, которая может быть неприятной и болезненной. Инкубационный период болезни обычно составляет 6-13 дней, но в отдельных случаях может длиться 5-21 день. Обезьянья оспа считается самоизлечивающимся заболеванием, симптомы которого проходят в течение 2-4 недель. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), смертность от болезни в последнее время составляет 3-6 процентов, а уязвимой считается молодая возрастная группа.

Почему болезнь называют «обезьянья оспа»?

Болезнь была впервые обнаружена у обезьян в 1958 году. Только в 1970 году болезнь была обнаружена у людей. инфекция была подтверждена у маленького ребенка в Демократической Республике Конго.

Есть две группы болезни: центральноафриканская или бассейна Конго, которая является более тяжелой и имеет более высокий уровень смертности, и западноафриканская, которая имеет более низкий уровень смертности. Некоторые исследователи считают, что нынешние вспышки обезьяньей оспы во всем мире относятся ко второй группе.

Как болезнь передается между людьми?

Обезьянья оспа передается от человека к человеку при тесном контакте воздушно-капельным путем, телесными жидкостями или при контакте с инфицированными тканями.

Как диагностируется заболевание?

Обезьянья оспа диагностируется с помощью ПЦР-тестирования образца, взятого из одного или нескольких пузырьков или язв.

Могут ли дети заболеть обезьяньей оспой?

У детей заболевание обычно протекает тяжелее, чем у подростков и взрослых. Вирус также может передаваться плоду или новорожденному при рождении или раннем физическом контакте.

Как долго человек, зараженный обезьяньей оспой, должен оставаться в изоляции?

Все лица, у которых диагностирована обезьянья оспа, должны самоизолироваться. Болезнь обычно длится 2-4 недели. Выйти из изоляции больной может только с разрешения наблюдающего врача, в случае ликвидации всех волдырей и высыпаний на теле и образования здоровой кожи.

Существует ли вакцина от обезьяньей оспы?

В настоящее время не существует специальных вакцин против обезьяньей оспы, но эксперты говорят, что природные вакцины и лекарства могут обеспечить некоторую иммунную защиту от этой болезни. По словам заведующей отделом эпидемиологии иммунопрофилактики и управляемых инфекционных заболеваний Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении Светланы Григорян, результаты исследований показали, что природная противооспенная вакцина на 85% эффективнее предотвращает обезьянью оспу. «Благодаря вакцинации болезнь может протекать легче. С 1980 г. в связи с радикальной ликвидацией дикой оспы прекращено массовое применение вакцин против дикой оспы. Последний случай природного цветения был зафиксирован в 1977 году, а в 1980 году во всем мире было объявлено о радикальном искоренении болезни», — сказал он.

Прошло почти 40 лет с тех пор, как во всем мире прекратились массовые вакцинации против дикой оспы, поэтому эти вакцины больше не доступны для широкой публики.

«Новое поколение вакцин против дикой оспы было одобрено Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США и Европейским агентством по лекарственным средствам в 2019 году в качестве профилактической вакцины против обезьяньей оспы. Это живая аттенуированная вакцина, предназначенная для лиц в возрасте 18 лет и старше и применяют подкожно в двух дозах. Однако ВОЗ по-прежнему не рекомендует странам использовать вакцину», — сказала Григорян.

Что делает Армения для предотвращения проникновения вируса в страну?

Принимая во внимание, что недавно в Грузии был подтвержден один случай обезьяньей оспы, Лусине Паронян, заведующая отделом эпидемиологии Национального центра по контролю и профилактике заболеваний отмечает, что проводится повышенная бдительность и обучение медицинских работников для предотвращения входа вируса в Армению. «На пунктах пропуска усилен надзор для выявления подозрительных больных, запрещен въезд в Армению экзотических животных», — сказал он.

Что делать, если вы подозреваете у себя обезьянью оспу?

При подозрениях на заражение обезьяньей оспой необходимо немедленно обратиться к участковому врачу, сообщить ему о симптомах, а также о недавних поездках. При поездках в страны, эндемичные по заболеванию, рекомендуется избегать контактов с больными животными и людьми с симптомами вируса.

Ани Даниелян

Аракс Касьян