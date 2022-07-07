Подразделения ВС Азербайджана 7 июля, в районе 16:15 часов, открыли огонь по армянским военным позициям, дислоцированным в западной части армяно-азербайджанской границы, в частности, в направлении села Елпин Вайоцдзорской области, а также ведущей к селу дороги, в результате чего был поврежден гражданский автомобиль.

Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства обороны Армении.

В результате ответных действий армянской стороны огонь азербайджанских подразделений был подавлен. С армянской стороны пострадавших нет.