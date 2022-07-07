В рамках визита в Сюник супруга премьер-министра Анна Акопян посетила швейную мастерскую общины Шикаох, открытую в прошлом году при финансировании межведомственной рабочей группы по вопросам Сюника.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса премьер-министра Анны Акопян, руководитель мастерской Владик Агателян сообщил супруге премьер-министра, что здание сельской администрации капитально отремонтировано и в нем для мастерской выделено одно помещение. Сейчас в мастерской работают 14 женщин, а количество рабочих мест хотят увеличить до 30.

Супруга премьер-министра Анна Акопян в сопровождении заместителя губернатора Сюника Наре Казарян осмотрела мастерскую, побеседовала с работниками и поинтересовалась их деятельностью.

Анне Акопян рассказали, что в мастерской из сырья, привезенного из Еревана, шьются униформы и предметы быта для Капанского лесничества и Зангезурского биосферного комплекса.

В ходе визита супруге премьер-министра подарили сшитую в мастерской сумку.

Анна Акопян также посетила два мемориала в Шикаохе: Мемориал жертвам Великой Отечественной войны и Мемориал жертвам Арцахской освободительной войны.