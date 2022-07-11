Между Министерством образования, науки, культуры и спорта Армении и Министерством культуры, спорта и по делам молодежи Грузии подписан меморандум о сотрудничестве в сфере культуры на 2022-2024 годы.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве ОНКС, документ подписали заместитель министра КСМС Армении Ара Хзмалян и первый заместитель министра культуры, спорта и по делам молодежи Грузии Каха Сихарулидзе. Заместитель министра ОНКС Ара Хзмалян приветствовал делегацию во главе с Кахой Сихарулидзе и перед подписанием меморандума подвел итоги договоренностей, достигнутых в ходе последнего визита в Грузию.

Заместитель министра особо подчеркнул важность мероприятий, проведенных в рамках 30-летия армяно-грузинских дипломатических отношений в области пения, танцев, живописи, кино и взаимных визитов. Хзмалян особо отметил проводимый в Джавахти армяно-грузинский пленэр под названием «Совместный взгляд на Самцхе-Джавахети» и сообщил, что одноименная выставка будет открыта как в Ереване, так и в Тбилиси.

Он также упомянул стартовавший 10 июля фестиваль «Золотой абрикос», отметив, что также обеспечено активное присутствие грузинских кинематографистов. Заместитель министра выразил уверенность, что в следующем году, в рамках празднования 100-летия кино, сотрудничество будет включать в себя большие объемы, как хорошую возможность для реализации совместных идей.Каха Сихарулидзе поблагодарил за гостеприимство и, как важные компоненты прогресса взаимодействия, подчеркнул обязательное наличие культуры, людей, понимания.

На встрече заместитель министра КГСМС Ара Хзмалян также внес предложения по реализации совместных проектов в будущем. Первое упоминание касалось реставрации дома-музея Ваана Теряна, находящегося в Джавахке. По словам замминистра, армянская сторона готова оказать экспертную поддержку. А. Хзмалян посчитал возможным включить в процесс частные ресурсы.

В список предложений также вошли развитие культурных маршрутов в Совете Европы совместными усилиями, более тесное сотрудничество академий изящных искусств двух стран, взаимные культурные визиты и др.Стороны договорились в ближайшее время разработать график реализации программы и план мероприятий и предпринять четкие шаги.