Руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян принял ректора Фонда «Ереванский государственный медицинский университет имени Мхитара Гераци» Армена Мурадяна.

Как сообщили «Арменпресс» в аппарате премьер-министра Армении, за многолетнюю добросовестную и плодотворную деятельность ректор «Ереванского государственного медицинского университета имени Мхитара Гераци», доктор медицинских наук, профессор Армен Мурадян награжден памятной медалью Премьер-министр Республики Армения.

Согласно источнику, руководитель аппарата премьер-министра вручил ректору ЕГУ памятную медаль премьер-министра РА и поздравил его с 50-летием.