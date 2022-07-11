Международный фестиваль STARMUS VI, который пройдет в Армении с 5 по 10 сентября, является хорошей возможностью для развития научного туризма в стране — от интересных выездных дискуссий до концертов с участием известных музыкантов, Star party — все это может привести иностранных туристов в Армению.

Как сообщает «Арменпресс», соучредитель фестиваля Гарик Исраелян лично представил туристическим компаниям Армении возможности, которые предоставит фестиваль. Во встрече также принял участие председатель комитета по туризму Сисиан Погосян.

«Главная задача фестиваля — коммуникация науки, чтобы наука доносилась до людей», — сказал Исраелян.Фестиваль науки дал особенно впечатляющие результаты в Норвегии, собрав большое количество людей.«В Армении много молодежи и школьников, интересующихся технологиями и наукой. И фестиваль в первую очередь для них, для их вовлечения. Вторая причина проведения фестиваля в стране – улучшение имиджа Армении. Мы хотим делать стратегические вещи для страны», — сказал Исраелян.

Он отметил, что в Армении есть база — в стране когда-то была очень хорошая наука и технологии, но мир об этом не знает. Теперь цель – привезти с фестивалем в Армению не только ученых, но и увеличить турпоток.Исраелян уверен, что этот научный фестиваль может заинтересовать туристов, приезжающих в Армению, в его рамках в Армению также приедут многие известные музыканты, ученые, лауреаты Нобелевской премии, а также состоится Star Party.

Звездные вечеринки очень популярны в мире. В рамках фестиваля в Армении он пройдет в Гарни, под открытым небом. После 22:00 будут телескопы, живая музыка, коктейли до поздней ночи.«Армения в основном привлекает туристов своими монастырями, древностями и историей. Теперь давайте попробуем привлечь тех людей, которые заинтересованы в этом фестивале», — сказал Исраелян.

В этом контексте туристов в Армении также могут привлечь обсерватория, Караундж и многие другие места.Туроператорам была представлена полная программа фестиваля, мероприятия и стоимость билетов. Туроператоры посчитали STARMUS очень хорошей возможностью для создания нового туристического продукта.

По их мнению, этот фестиваль может привлечь и привести в Армению туристов, особенно из соседних стран — Грузии, Ирана, а также может обеспечить потоки из России, Казахстана, и, почему бы и нет, из европейских стран.Армен Григорян, директор одной из туристических компаний, сказал: «На самом деле, этот фестиваль создаст очень большие возможности.

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Наш армянский турпродукт в основном был в историко-культурной сфере, и это прекрасная возможность для нас создать предложение, продукт с точки зрения научного туризма. Это уникальная возможность, потому что очень немногие страны могут предложить что-то в плане научного туризма». По его словам, ведется работа по созданию отдельного продукта, предполагающего участие в фестивале. Туроператоры собираются работать со своими партнерскими туристическими компаниями из разных стран в этом направлении, чтобы представить и эту новую возможность.