Армянский патриарх Стамбула Саак Машалян опубликовал послание и выразил надежду, что телефонный разговор между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом откроет новую страницу дружбы в турецко-армянских отношениях.

Как сообщает «Арменпресс», в послании Машаляна говорится:

«Телефонный разговор между президентом Турции г-ном Эрдоганом и премьер-министром Армении г-ном Пашиняном стал праздничным подарком, возродившим надежды на мир в нашем мире, окруженном новостями о войне. Я молюсь, чтобы преобладали мирные методы дипломатии, а не оружие, войны и смерти. Надеюсь, что этот телефонный разговор поможет открыть новую страницу дружбы в тысячелетних турецко-армянских отношениях».