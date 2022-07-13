Открывающаяся в Ереване Yerevan International New Cinema School будет способствовать развитию интересных подходов в кинематографии.

Она нацелена на подготовку режиссеров и сценаристов, которые будут обладать навыками и знаниями, необходимыми для современного кино, и будут чувствительны к современному материалу, из которого можно создавать «живое» кино.

Как передает Арменпресс, идея создания школы возникла в результате сотрудничества Московской новой киношколы, Yerevan Biennale Art Foundation и Ереванского международного кинофестиваля «Золотой абрикос».

На встрече с журналистами 13 июля художественный руководитель The Golden Apricot YerevanInternationalFilmFestival Карен Аветисян сообщил, что создание киношколы находится в стадии подготовки. «Есть мнение, что независимые, аполитичные киношколы дают более высокую эффективность, если рассматривать в качестве критерия обилие фильмов, снятых студентами на фестивалях — более, чем государственные институты, занимающиеся кинематографом», — сказал он.

Аветисян отметил, что известные гости «Золотого абрикоса» также будут привлечены к работе школы. А когда откроется киношкола, пока не уточняется.

Геннадий Костров, ректорМосковской школы нового кино, рассказал, что школа успешно работает в российской столице уже 11 лет, а в Санкт-Петербурге — шесть лет.

«В школе работают разные арт-студии, некоторые конкурируют друг с другом. У нас было много выпускников за эти годы. В наших школах учились ученики из ряда постсоветских стран. Нам удается создать среду, которая позволяет приобретать навыки, подчеркивающие индивидуальность создателя. Наших мастеров много, и они разные. Среди них Олег Дорман, Анатолий Васильев, Фред Келеман, Артур Аристакесян и другие», — сказал Костров.

Художественный руководитель Московской школы нового кино, режиссер Дмитрий Мамулия рассказал о методологии школы и подчеркнул, что обычно в киношколах пытаются научить тому, как построить классический сценарий, как снимать, монтировать и т. д. «Мы же рассматриваем проблему с другой точки зрения, мы пытаемся показать экзистенциальный подход. Например, я вижу в Армении реальность, которую в армянских фильмахне вижу. Старик проходит между домами. Ритм, с которым этот старик идет между этими домами, не показан на пленке, потому что это сделатьнелегко. Просто поставив камеру в одно место, ритм не уловишь», — сказал он и добавил, что есть целая методика, овладев которой можно выразить в фильмах вышеназванную реальность. Это то, чему они пытаются учить в своих школах.

Для Ереванской международной школы нового кино разработана специальная программа обучения, которая, с одной стороны, учитывала опыт школ нового кино, а с другой стороны, базируется на уникальном изобразительном и человеческом материале Армении, особое чувство времени и пространства, отношение к пейзажу.

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Набор студентов будет объявлен в ближайшее время. В школе совершенно новый формат. Учеба продлится два года. Школа призвана дать ученикам не только базовые знания о профессии, но и позволить им оказаться в эпицентре современного искусства. Задача школы – воспитать талантливых режиссеров, сценаристов, операторов и монтажеров, способных уже в ближайшем будущем изменить профессиональный ландшафт мирового кинематографа.

Анжела Амбарцумян

Фото — Айка Манукяна