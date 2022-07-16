В ходе состоявшейся в Тбилиси встречи между главами МИД Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым, Мирзоян подтвердил позицию армянской стороны, что на пути к достижению стабильного и длительного мира в регионе важно политическое урегулирование нагорно-карабахского конфликта и в этом контексте подчеркнул важность использования института и опыта сопредседательства Минской группы ОБСЕ в соответствии с ее международным мандатом.

«16 июля в Тбилиси состоялась встреча министра иностранных дел Арарата Мирзояна и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, принимающей стороной которой был министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили.

В ходе встречи Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов коснулись широкого круга вопросов, касающихся урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. Стороны обсудили в этой связи ход выполнения ранее взятых на себя обязательств и обменялись мнениями о дальнейших возможных шагах.

Министр Мирзоян подтвердил позицию армянской стороны, что на пути к достижению стабильного и длительного мира в регионе важно политическое урегулирование нагорно-карабахского конфликта и в этом контексте подчеркнул важность использования института и опыта сопредседательства Минской группы ОБСЕ в соответствии с ее международным мандатом.

Министр иностранных дел РА отметил важность решения гуманитарных проблем, в том числе освобождения и возвращения армянских военнопленных, выяснения судеб пропавших без вести.

Была зафиксирована готовность сторон продолжить обсуждения», — как сообщает «Арменпресс», сказано в сообщении МИД Армении.