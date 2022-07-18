Итак, первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова, прошедшая 16 июля в столице Грузии Тбилиси, закончилась безрезультатно. Это и констатировал их грузинский коллега Илья Дарчиашвили: «Конкретных результатов не достигли. Но создан прецедент прямого диалога между министрами иностранных дел. Сроки будущих контактов тоже не оговаривались».

Дарчиашвили отметил, что результатов невозможно добиться одним раундом. Однако, думается, дело не в этом, а в кардинальных противоречиях в позициях Еревана и Баку.

МИД Армении, представляя итоги встречи, отметил, что Мирзоян и Байрамов обсудили широкий круг вопросов, связанных с урегулированием отношений между Арменией и Азербайджаном. Стороны коснулись хода выполнения ранее взятых на себя обязательств в этой связи и обменялись мнениями о возможных дальнейших шагах.

Армянский министр подтвердил позицию Еревана о важном значении политического урегулирования нагорно-карабахского конфликта на пути к достижению стабильного и прочного мира в регионе. В этом контексте Мирзоян подчеркнул важность института сопредседательства Минской группы ОБСЕ и использования ее опыта в соответствии с международным мандатом.

Глава МИД Армении также подчеркнул важность решения гуманитарных вопросов, в том числе освобождения и репатриации армянских военнопленных и выяснения судьбы пропавших без вести. Зафиксирована готовность сторон к продолжению контактов, отметили в МИД РА.

По сообщению МИД Азербайджана, на встрече был затронут ряд вопросов, связанных с нормализацией отношений между Азербайджаном и Арменией, в связи с чем стороны обсудили выполнение взятых на себя обязательств, обменялись мнениями о возможных дальнейших шагах.

Байрамов отметил, что все усилия должны быть направлены на достижение прогресса в урегулировании межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией «на основе постконфликтных реалий, возникших после разрешения вооруженного конфликта между двумя странами». В этом контексте была подчеркнута необходимость выполнения всех положений трехсторонних заявлений, подписанных лидерами Азербайджана, Армении и России, «в частности, относительно вывода армянских вооруженных сил с территории Азербайджана».

Противоречия сторон налицо.

Ереван указывает на невозможность достижения мира в регионе без политического урегулирования азербайджано-карабахского конфликта и на необходимость в этом деле опираться на опыт Минской группы ОБСЕ в соответствии с ее мандатом. По сути, — на необходимость обсуждения вопроса статуса Арцаха, в контексте чего неизбежно встает вопрос возвращения беженцев.

Баку же стремится использовать переговоры для того, чтобы вынудить Ереван признать «постконфликтные реалии», т.е. узаконить применение Азербайджаном военной силы и оккупацию им 75-80% территории Республики Арцах, равно как отказаться от обсуждения вопроса ее статуса, а также легализовать оккупацию суверенной территории уже Армении — в Сюнике, Гегаркунике и Вайоц Дзоре , куда ВС Азербайджана незаконно вторглись 12 мая 2021г., установили свои посты и откуда терроризируют, в т.ч. с применением оружия, мирное население окрестных населенных пунктов.

Примечательно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев связывал большие надежды с этой встречей: «…Ждем завтрашней встречи министров иностранных дел, ждем результатов встречи. Мы определим, какие шаги будут предприняты после этого».

Обломалось. Однако главные бои еще впереди.

Во-первых, итоги военной агрессии Азербайджана против Арцаха осенью 2020 г. не могут быть расценены как урегулирование азербайджано-карабахского конфликта, на что однозначно указывают страны-сопредседатели МГ ОБСЕ, говоря в этом контексте о необходимости политического урегулирования и важности обсуждения и определения статуса Нагорного Карабаха.

Во-вторых, в последнее время Баку усиленно раскручивает тему т.н. «вывода армянских вооруженных сил с территории Азербайджана». Судя по формулировке — они пишут не «ВС Армении», коих в Арцахе уже, увы, нет, а «армянские вооруженные силы», — речь Баку ведет о ликвидации Армии обороны Арцаха, т.е. стремится полностью разоружить и сделать Арцах полностью беззащитным перед агрессивными действиями Азербайджана. «Мы поднимали этот вопрос перед российским военным руководством, и несколько месяцев назад во время визита в Азербайджан высокопоставленный сотрудник Минобороны России пообещал нашему Минобороны, что до июня армянские вооруженные формирования будут выведены из Карабаха. Но сегодня уже середина июля, этот вопрос все еще не решен. Российская сторона, также подписавшая декларацию 10 ноября, не принуждает их к этому», — заявил Алиев.

Баку, постоянно педалирующий временный характер дислокации российских миротворцев в Арцахе, надеется, что, когда они уйдут, у Арцаха не будет возможности защищаться. Посему этим якобы чисто антиармянским пассажем Алиев пытается убить сразу двух зайцев. Ни Ереван, ни Москва пока эти вывороты Алиева не прокомментировали.

На момент написания материала Россия вообще никак не отреагировала на эту встречу. А ЕС и США ее приветствовали.

Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар в своем микроблоге в Twitter заявил о поддержке ЕС двустороннего решения о проведении встречи глав МИД Армении и Азербайджана.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в своем Twitter-e расценил встречу глав МИД Армении и Азербайджана как «позитивный шаг», отметив, что «прямой диалог — самый верный путь к урегулированию азербайджано-армянских разногласий».

Интригу в эту ситуацию добавил внезапный приезд в Ереван буквально на несколько часов главы Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса. На его встречах с премьер-министром РА Николом Пашиняном и секретарем СБ РА Арменом Григоряном обсуждались вопросы международной и региональной безопасности, борьбы с терроризмом, переговорные процессы Армения-Азербайджан и Армения-Турция, дальнейшее развитие двусторонних отношений Армения-США.

Политолог Сурен Саркисян считает, что политика США в регионе остается неизменной — полное урегулирование армяно-турецких и армяно-азербайджанских отношений. «А основными мишенями ЦРУ в нашем регионе являются Иран и Россия. Но на этот момент цель — вытеснение России из Южного Кавказа (поэтому в Иране весьма спокойны). Считается, что российское военное присутствие в Армении и Арцахе мешает окончательному урегулированию армяно-турецких и армяно-азербайджанских отношений (кстати, этим можно объяснить то, что сведения о визите были обнародованы в российских СМИ). С этой точки зрения также важно понять и то, откуда Бернс приехал в Ереван и куда он направился после Еревана?», — написал Саркисян на своей странице в Facebook.

Он считает, что для ЦРУ Грузия и Азербайджан являются наиболее важными государствами в нашем регионе, отмечая в этой связи, что бывшая глава ЦРУ Хаспел в свое время возглавляла пункт ЦРУ, расположенный в Азербайджане. Саркисян напоминает, что это не первая встреча директора ЦРУ с руководителями Армении: «Еще в 1994г. президент РА принял в своей резиденции директора структуры. В то время руководство ЦРУ обратилось к нам с просьбой поддержать их в очень конкретном вопросе на Ближнем Востоке».

Подтверждением мнения Саркисяна может служить факт звонков 17 июля заместителя госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид главам МИД Армении и Азербайджана и обсуждение с ними вопросов, касающихся тбилисской встречи Мирзояна и Байрамова, а также региональной безопасности и стабильности, разблокирования региональных транспортных инфраструктур и экономических связей, работы комиссий по демаркации армяно-азербайджанской границы и пограничной безопасности.

Налицо активизация США и ЕС на Южном Кавказе. К каким развитиям и изменениям в регионе это приведет?.. Пока можно лишь констатировать, что геополитические процессы в мире и на Южном Кавказе, в частности, развиваются с огромным ускорением.