Верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель приветствовал состоявшуюся 16 июля в Тбилиси встречу министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.

Как сообщает «Арменпресс», об этом он написал на своей странице Твиттер.

«Важный шаг к всеобъемлющему урегулированию. Европейский Союз полностью вовлечен в поддержку мирного, безопасного и процветающего Южного Кавказа. Урегулирование и примирение возможно только путем прямого диалога», — сказал Борель.

16 июля в ходе встречи Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова в Тбилиси был обсужден широкий круг вопросов, связанных с урегулированием отношений между Арменией и Азербайджаном. Стороны обсудили ход выполнения ранее взятых на себя обязательств и обменялись мнениями о возможных дальнейших шагах.

Министр Мирзоян подтвердил точку зрения армянской стороны о важности политического урегулирования нагорно-карабахского конфликта на пути к достижению стабильного и прочного мира в регионе, подчеркнул важность решения гуманитарных вопросов, включая освобождение и репатриацию армянских военнопленных и выяснение судьбы пропавших без вести.

Зафиксирована готовность сторон к продолжению контактов.