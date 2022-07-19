Министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тиллеуберди встретился с послом Республики Армения в Казахстане Арменом Гевондяном.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает МИД Казахстана.

В ходе встречи обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, а также сотрудничества между Казахстаном и Арменией в рамках международных организаций. Собеседники отметили необходимость активизации усилий по совершенствованию двусторонней торговли и созданию благоприятных условий для деловых кругов обеих стран.

Также были обсуждены график совместных международных мероприятий и вопросы, связанные с мероприятиями, посвященными 30-летию установления дипломатических отношений между Казахстаном и Арменией.