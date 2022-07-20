Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, находящийся в Польше с официальным визитом, 19 июля встретился с вице-премьер-министром страны Яцеком Сашиным.

Об этом «Арменпресс» сообщили в МИД Армении.

Собеседники с удовлетворением отметили развитие и сложившуюся динамику межгосударственных отношений за 30 лет с момента установления дипломатических отношений.

Министр иностранных дел РА отметил, что Польша является одним из важных европейских партнеров Армении.

Арарат Мирзоян и Яцек Сашин обсудили перспективы развития экономического сотрудничества между двумя странами, выразив готовность с обеих сторон приложить усилия, направленные на полную реализацию торгово-экономического потенциала, создание инвестиционных возможностей и активизацию связей между деловыми кругами.

Министр Мирзоян отметил, что с 2018 года правительство Армении начало бескомпромиссную борьбу с коррупцией, были реализованы обширные реформы по улучшению бизнес-среды, что создает хорошие возможности для иностранных инвесторов.

Стороны особо отметили приобретение Варшавской фондовой биржей контрольного пакета акций Армянской фондовой биржи, что создает большие возможности для сотрудничества Армении и Польши на рынке капитала.

Подчеркнута роль межправительственной комиссии по армяно-польскому экономическому сотрудничеству как эффективной площадки для обсуждения совместных программ и наметки практических шагов. В данном контексте собеседники также акцентировали внимание на взаимных визитах бизнес-делегаций и проведении конференций.

На встрече министр Мирзоян также представил позицию армянской стороны относительно мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта и нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.