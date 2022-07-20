Государственный министр Республики Арцах Артак Бегларян принял американского армянского мецената, председателя городского совета Уэстбрука Анну Аствацатурян-Теркот.

Как сообщили «Арменпресс» в аппарате государственного министра Арцаха, Артак Бегларян особо отметил деятельность фонда «Анна Аствацатурян» в Арцахе, благодаря которой после войны были решены многие гуманитарные проблемы.

«Ваша патриотическая работа прежде всего выражается в поддержке арцахских младенцев и их матерей в рамках благотворительной программы «Любовь Арцаха», потому что наши младенцы – это главный залог продолжения жизни и веры в будущее. Уверен, что программа окажет положительное влияние на дальнейшее развитие Арцаха», — сказал госминистр.

Выразив благодарность за теплый прием, Анна Аствацатурян-Теркот представила направления и источники деятельности фонда, отметив, что средства собираются в основном за счет общественного фандрайзинга. Она заверила, что и впредь будет способствовать улучшению качества жизни народа Арцаха.

В ходе встречи также был обсужден ряд вопросов, связанных с реализацией других возможных программ в образовательной, медицинской и социальной сферах.