Гражданское судопроизводство в Армении будет оцифровано. Как сообщает «Арменпресс», на заседании правительства Армении министр юстиции Армении Карен Андреасян сообщил, что на реализацию этого процесса уже проведен тендер, и гражданское судопроизводство будет оцифровано после соответствующего финансового перераспределения. Правительство для оцифровки гражданского судопроизводства предоставит победителю тендера 348 млн драмов.

«Под оцифровкой мы подразумеваем то, что адвокаты смогут подавать иски, ходатайства и доказательства непосредственно из своих офисов. Судебные разбирательства также могут проводиться в онлайн режиме, без посещения судов», — сказал Карен Андреасян.В дальнейшем этот метод будет применяться и в административном и уголовном судопроизводстве.