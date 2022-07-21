В Армении в последний месяц наблюдается рост заболеваемости COVID-19.

Как сообщает «Арменпресс», после заседания правительства Армении об этом в беседе с журналистами заявила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян. Министр отметила, что это связано с активизацией поездок.

«Как вам известно, в европейских странах новая волна довольно активна, мы прогнозировали, что наряду с активизацией поездок возможно и некоторое проникновение инфекции в нашу страну. Мы внимательно следим за развитием событий и наша система здравоохранения готова к любым развитиям», — сказала министр.

В последующие две недели станет ясно, имеет ли эта волна инфекции тенденцию к распространению или она стабилизируется. Министр не исключила необходимости введения ограничений наряду с обострением эпидемической ситуации.«Мы советуем при посещении медицинских центров носить маску. Тем, кто получил два компонента вакцины, мы рекомендуем получить к сентябрю и бустер, чтобы организм был готов к осенней волне. Жаркая погода для вакцинации не является противопоказанием», — отметила Анаит Аванесян.