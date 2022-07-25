По решению правительства Армении на проведение Всеармянской арменоведческой олимпиады выделено 10,8 млн. драмов.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью и информации Министерства ОНКС.

В олимпиаде, которая пройдет в первой половине августа, примут участие около 90 учащихся из Армении, Арцаха и Диаспоры.

Всеармянские арменоведческие олимпиады — это мероприятия, организуемые с 2003 года, раз в два года в рамках государственных программ. Целью олимпиад является поощрение знания армянского языка, литературы, истории и культуры среди армянских детей, проживающих за рубежом, оказание помощи в вопросе ознакомления с Арменией и установления прочной связи со своей родиной, а также знакомства со сверстниками, проживающими в разных странах.

В 2003 году министерство впервые организовало Всеармянскую олимпиаду по армянскому языку и литературе, в которой приняли участие всего 29 учащихся из диаспоры 4 стран и РА. В 2005 году в олимпиаде приняли участие 105 учащихся из 7 стран. В том же году в рамках мероприятия был проведен конкурс арменоведческих знаний, общее число участников которого достигло 150 человек. С 2015 года мероприятие получило название «Всеармянская арменоведческая олимпиада».В олимпиаде участвуют учащиеся армянских образовательных центров в возрасте с 14 до 18 лет, обладающие соответствующими знаниями.

Одной из особенностей мероприятия является то, что возможность участия предоставляется молодым людям, не владеющим армянским языком, но обладающим достаточными знаниями об истории и культуре Армении. Это дает возможность сделать участниками мероприятия более широкие армянские круги, молодых людей, не владеющих армянским языком, имеющих относительно слабые связи с общиной, а также иностранцев, интересующихся Арменией.

Олимпиада, как правило, длится 1 неделю, в течение которой помимо основных конкурсов проводится множество дополнительных конкурсов, например, конкурсы патриотической песни, декламации и т.д. Для участников организуются посещения достопримечательностей Армении, ознакомительные визиты, встречи с известными деятелями различных сфер, образовательные мероприятия (уроки танцев, уроки песни, уроки народного творчества и др.).