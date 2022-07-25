Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Карен Гилоян принял министра спорта Республики Татарстан Владимира Леонова.

Как сообщили «Арменпресс» в министерстве ОНКС, подчеркнув важность расширения сотрудничества и реализации совместных программ с Республикой Татарстан в области спорта, заместитель министра представил возможности проведения совместных спортивных сборов, расширения взаимодействия в различных видах спорта.

Карен Гилоян подчеркнул, что правительство РА развитию спорта придает большое значение, проводится последовательная работа, в частности, по реализации массовых спортивных программ, проведению мероприятий под названием «Кубок Премьера» по таким видам спорта как бег с препятствиями, велоспорт, плавание и настольный теннис.

По словам министра спорта РТ Владимира Леонова, они также придают большое значение развитию массового спорта и реализуют ряд программ в этом направлении, в рамках которых может быть рассмотрена и возможность сотрудничества с Арменией.

Министр спорта РТ отметил, что есть возможности для сотрудничества в виде спорта: прыжки в воду.

«У нас есть очень сильный дайвинг-центр, мы сотрудничаем с Международной федерацией, и один из армянских спортсменов уже тренируется у нас. Другими словами, начало сотрудничеству в этом виде спорта уже положено, хотя потенциал для реализации совместных программ есть».

Стороны также обсудили возможности межвузовского сотрудничества. В частности, вопросы, связанные с укреплением взаимного сотрудничества между государственными институтами физической культуры и спорта Татарстана и Армении, связанные с обменом студентами, подготовкой специалистов и др. Была отмечена важность развития спортивного менеджмента в Армении.

На встрече также обсуждался ряд вопросов, связанных с организацией совместных программ, учебно-тренировочных сборов, развитием спортивной инфраструктуры в различных областях спорта.