Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, вызывающей обеспокоенность в международном масштабе.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства здравоохранения, по состоянию на 25 июля в 80 странах мира зарегистрировано более 17 тысяч случаев оспы обезьян, в том числе 5 летальных исходов. Больше всего случаев зафиксировано в Испании, Соединенных Штатах Америки, Германии, Великобритании, Франции.

Инкубационный период заболевания обычно длится 5-21 день, типичные симптомы: лихорадка, сильная головная боль, увеличение лимфатических узлов, боли в спине, мышечные боли, выраженная слабость. Сыпь появляется через 1-3 дня после начала лихорадки, сыпь начинается на лице и затем распространяется на разные части тела.

Передача инфекции от человека к человеку возможна воздушно-капельным путем, в результате длительного тесного контакта с биологическими жидкостями или пораженными тканями. Также возможна передача инфекции через использованные полотенца и постельного белья.

Таким образом, риск заражения высок среди лиц, имеющих тесный физический контакт с больным оспой обезьян или инфицированным животным. Люди, вакцинированные против дикой оспы, также имеют некоторую защиту от инфекции оспы обезьян.

Болезнь может быть более тяжелой у детей и людей с ослабленной иммунной системой. Медицинские работники также подвергаются более высокому риску из-за более длительного воздействия вирусов.

Во время путешествий необходимо:

— избегать тесного контакта с людьми с типичными для заболевания симптомами,

— избегать прикосновения к предметам, которыми могли пользоваться больные люди (таким как одежда, постельное белье или материалы, используемые в медицинских учреждениях);

— обращаться за медицинской помощью, если у вас появится новая необъяснимая кожная сыпь (язвы на любой части тела) с лихорадкой и ознобом или без них, и избегать контактов с другими людьми. Также необходимо сообщить врачу, если не позднее, чем за месяц до появления симптомов вы находились в местности, где был зарегистрирован случай оспы обезьян, или если вы контактировали с человеком, инфицированным оспой обезьян.