Сразу после визита в Баку делегация Европарламента во главе с председателем Комиссии по иностранным делам Дэвидом Макаллистером прибыла в Ереван.

Евродепутаты встретились с председателем постоянной комиссии НС по внешним связям Эдуардом Агаджаняном и членом комиссии Марией Карапетян.

Приветствуя гостей, Э.Агаджанян подчеркнул важность визита делегации в Армению, представил историю Нагорно-Карабахского конфликта, создавшуюся ситуацию и позицию армянской стороны в отношении процессов по установлению регионального мира и стабильности, а также переговоров по урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном, сообщает официальный сайт Национального Собрания Республики Армения.

Он акцентировал внимание на проблемах безопасности и защиты прав населения Нагорного Карабаха, сталкивающегося сегодня с вызовами безопасности. «Мы не рассматриваем войну как решение проблемы, наша повестка дня — мир, и мы рассчитываем на содействие наших международных партнеров в этом вопросе», — подчеркнул Э.Агаджанян.

Член постоянной комиссии НС Мария Карапетян, подняв вопрос о притеснении жителей Нагорного Карабаха, заметила, что ситуация, представленная азербайджанской стороной международному сообществу красивыми словами, не соответствует действительности. «Мы хотим разрешить конфликт. Война закончилась, но проблема не решена», — отметила депутат, обратив внимание членов делегации на несоответствие слов и дел азербайджанского лидера.

Глава делегации Европарламента Дэвид Макаллистер выразил желание содействовать решению вопроса в конструктивном русле.

В ходе всречи собеседники обсудили также возможности открытия транспортных коммуникаций, возвращения армянских военнопленных и других удерживаемых в Азербайджане лиц, сохранения культурного наследия Арцаха.

В тот же день, после встречи Эдуард Агаджанян и Дэвид Макаллистер дали совместную пресс-конференцию.

Э.Агаджанян особо отметил встречи председателя Комитета Европарламента по иностранным делам и сопровождающей его делегации с премьер-министром Николом Пашиняном, главой парламента Аленом Симоняном, вице-спикером Рубеном Рубиняном, членами постоянной комиссии НС по внешним связям и представителями парламентских политических сил.

По его словам, в ходе встреч обсуждены актуальные региональные вопросы, в частности, развития в контексте армяно-азербайджанских и армяно-турецких отношений в послевоенный период, связанные с ними проблемы, пути решения, а также возвращение армянских военнопленных, сохранение историко-культурного наследия и многие другие темы.

По мнению господина Агаджаняна, констатирована позитивная деятельность и влияние Европарламента на данные процессы, в частности, особо выделены конкретные заявления и резолюции, касающиеся армянского культурного наследия в Нагорном Карабахе, заявление Европарламента по удерживаемым в Азербайджане армянским военнопленным. Армянская сторона их зафиксировала и признательна европейским партнерам за принципиальную и объективную позицию.

Председатель Комитета Европарламента по иностранным делам также подчеркнул важность проведенных встреч и обсуждаемых в ходе них вопросов. Он особо выделил активную роль Европарламента в работе по решению региональных проблем.

Дэвид Макаллистер напомнил, что Европарламент призвал обе страны вернуть военнопленных, отметив, что Совет Европы в любом случае продолжит контакты с армянскими партнерами.

Отвечая на вопросы журналистов, председатель постоянной комиссии НС по внешним связям Э.Агаджанян отметил, что позиция армянской стороны в армяно-турецких отношениях не изменилась, и любое предусловие для армянской стороны неприемлемо.

Пресс-конференция председателя Комитета Европарламента по внешним отношениям Дэвида Макалистера и председателя Комиссии НС Армении по внешним связям Эдуарда Агаджаняна



Ранее «РА» сообщала, что делегацию Европарламента Алиев принял с упреками, даже удивился ее приезду. Причина состоит в том, что за последние несколько лет Европарламент принял около десятка резолюций (осуждающих поведение Азербайджана), которые Алиев считает антиазербайджанскими.

На самом же деле Алиев отказывается выполнять положения Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, согласно одному из которых обязался возвратить армянских военнопленных и гражданских лиц, насильно удерживаемых в Азербайджане.

Вопрос о необходимости возвращения армянских пленников поднимали Евросоюз, более 100 депутатов Европарламента. А в ходе январской сессии ПАСЕ этот вопрос был включен в резолюцию о мониторинговых процессах Ассамблеи, призывающую к немедленному обмену пленных.

Мониторинговый комитет ПАСЕ распространил заявление, в котором, ссылаясь на формулировки Европейского суда по правам человека, призвал вернуть пленных на родину.

Алиев этот пункт Заявления пока не выполнил, и любая делегация международных организаций вызывает у него нервную реакцию. Ибо, как гласит народная мудрость, «известное существо знает, чье мясо съело»…