Армения изначально отказывалась и отказывается обсуждать вопрос Зангезурского коридора. Эта логика не приемлема.

Как передает «Арменпресс», на пресс-конференции, состоявшейся в парламенте, это подтвердил председатель постоянной комиссии по международным отношениям Национального собрания Армении Эдуард Агаджанян.

«Армения неоднократно заявляла, что логика Зангезурского коридора никоим образом не приемлема для Армении», — сказал Агаджанян.

Он напомнил, что когда за последней встречей премьер-министра Армении, президента Азербайджана и председателя Европейского Совета последовало заявление Алиева, в том числе и упоминание Зангезурского коридора, офис председателя Европейского Совета выступил с заявлением, что подобный вопрос не обсуждался.

«Эта практика не нова. Азербайджан всегда отличался этим. Это не особенно помогает или способствует конструктивным обсуждениям. Но, к сожалению, наши соседи отличаются подобным неадекватным несоблюдением договоренностей. Позиция Армении по этому вопросу не изменилась. Армения отказывается обсуждать этот вопрос, отказывалась с самого начала», — подчеркнул депутат.