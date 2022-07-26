Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган коснулся процесса нормализации отношений с Арменией.

Как передает «Арменпресс», об этом Эрдоган заявил в интервью турецкому «TRT».

«В рамках религиозных праздников двух стран состоялся телефонный разговор с премьер-министром Пашиняном, в ходе которого мы поздравили друг друга. Конечно же, мы говорили и о процессе нормализации отношений между нашей страной и Арменией. С самого начала нашей красной линией был Азербайджан. Мы сказали, что откроем нашу границу только после решения вопроса Азербайджана.

Я также рад был услышать, что Пашинян разделяет с нами мысли в отношении регионального мира и сотрудничества.

Теперь мы ожидаем, что они (Армения — ред.) помимо своих слов предпримут и конкретные шаги. Мы настроены серьезно и решительно в процессе нормализации отношений с Арменией. У нас также есть цель полной нормализации и установления добрососедских отношений», — сказал Эрдоган, еще раз подчеркнув, что Турция ведет процесс с Арменией, согласуя его с Азербайджаном.