26 июля министр финансов Армении Тигран Хачатрян принял делегацию во главе с чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Армении госпожой Линн Трейси.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве финансов Армении.

Приветствуя гостей, министр Хачатрян поблагодарил правительство США за содействие в реализации начатых в Армении реформ. Затем министр представил гостям приоритеты пятилетнего плана правительства и повестку фискальной политики Минфина.

Посол США Линн Трейси выразила министру готовность американской стороны продолжать оказывать содействие как краткосрочным программам, так и долгосрочным стратегическим реформам.

В ходе встречи собеседники обменялись мнениями о возможностях создания благоприятной инвестиционной среды в Армении и перспективах развития армяно-американского сотрудничества.