Министерство обороны Республики Армения опровергает распространенную Министерством обороны Азербайджана дезинформацию о том, что Вооруженные силы Армении обстреляли боевые позиции ВС Азербайджана.
Об этом «Арменпресс» сообщил пресс-секретарь Минобороны Армении, Арам Торосян, подчеркнув, что информация, опубликованная Минобороны Азербайджана, является дезинформацией.
26 июля Министерство обороны Азербайджана распространило сообщение, что якобы Вооруженные силы Республики Армения открыли огонь в направлении боевых позиций Вооруженных сил Азербайджана.