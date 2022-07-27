27 июля президент Республики Ваагн Хачатурян принял председателя Генеральной Ассамблеи ООН Абдуллу Шахида и возглавляемую им делегацию.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении, приветствуя гостей, Ваагн Хачатурян высоко оценил председательство Абдуллы Шахида в ходе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи.

«Рад приветствовать Вас в Республике Армения. Ваш визит совпал с 30-летием членства Республики Армения в Организации Объединенных Наций. Это был март 1992 года. Однако в декабре у нас есть еще одно знаменательное событие, ведь в декабре 1992 года состоялось открытие Офиса ООН», — сказал президент Хачатурян.

«После приобретения независимости, одним из наших желаний было желание стать членом ООН, потому что мы понимали, что дальнейшее развитие нашего государства невозможно без сотрудничества с ООН. Наша история за эти 30 лет показала, что мы действительно добились успехов при содействии Организации Объединенных Наций, имевшего большое значение для становления нашего государства. Особо хочу отметить создание демократических институтов, в которых роль ООН была очень велика. В течение этих 30 лет наше государство активно сотрудничало со всеми структурами ООН, реализовывало различные программы, которые в основном были направлены на ликвидацию нищеты и неравенства, а также создание юридически стабильного государства.

Уверен, что Ваш визит будет способствовать и нашему будущему сотрудничеству, тем более что Ваше председательство в ходе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН было очень впечатляющим, ведь Ваши усилия направлены на восстановление отношений и экономической жизни в мире после пандемии и на консолидацию международного сообщества

Абдулла Шахид поблагодарил за теплый прием и отметил, что для него большая честь посетить Армению в период празднования 30-летия членства Республики Армения в Организации Объединенных Наций. Он подчеркнул, что все программы с Арменией, направленные на улучшение жизни граждан, и впредь будут реализовываться.

Президент Ваагн Хачатурян и Абдула Шахид обсудили вопросы, связанные с безопасностью и стабильностью региона. Президент поднял вопросы, связанные со скорейшим возвращением армянских военнопленных и других задерживаемых в Азербайджане лиц. Председатель Генассамблеи ООН приветствовал усилия Армении по установлению мира в регионе и отметил, что установление длительного и стабильного мира создаст широкие возможности для всех стран региона.