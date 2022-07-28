В Армении при каждом подозрении на обезьянью оспу проводится тестирование, пока все результаты тестов были отрицательные.

Как передает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами после заседания правительства 28 июля сообщила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян.

«Мы из Российской Федерации получили наборы для тестирования на обезьянью оспу. Результаты всех проведенных до сих пор исследований были отрицательные, в Армении не зарегистрировано ни одного случая», — заверила Анаит Аванесян.

Она подчеркнула, что при любом подозрительном случае обязательно проводится обследование.