Министерство обороны Республики Арцах представило подробности нарушения режима прекращения огня подразделениями Вооруженных сил Азербайджана.

«27 и 28 июля подразделения ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня, открыв огонь из огнестрельного оружия разного калибра в направлении боевых позиций ВС Арцаха Тонашен и Кармир Шука, расположенных на Тагавардском участке.

С армянской стороны потерь нет. О случившемся было проинформировано руководство российской военной группировки, выполняющей миротворческую миссию в Республике Арцах», — как передает «Арменпресс», говорится в сообщении МО Арцаха.