В преддверии встречи Эрдогана и Путина 5 августа в Сочи, азербайджано-турецкий тандем начал агрессивную информационную подготовку, с угрозами в адрес армянской стороны и обвинениями в адрес РФ.

В турецких и азербайджанских СМИ начали публиковать «экспертов», которые обвиняют Армению и Арцах в создании напряжения на линии соприкосновения, виной чему является российская сторона, которая не выполняет взятых обязательств. Так, например, сегодня в турецкой газете Türkiye было опубликовано интервью с полковником ВС Азербайджана в отставке Акифом Касымовым, который заявил: «атаки армянской стороны на карабахской границе усилились в результате бездействия российских миротворческих сил» и подчеркнул, что среди вопросов, которые Эрдоган обсудит с Путиным , «карабахский пункт будет приоритетным, поскольку устранение армянской угрозы в Карабахе, и решение Зангезурского вопроса имеют жизненно важное значение для Турции и всего тюркского мира. На данный момент единственным препятствием в этом вопросе являются российские силы, но карта в Карабахе может снова измениться».

Минобороны Азербайджана в свою очередь начало периодически публиковать дезинформацию о якобы нарушениях перемирия с армянской стороны. Армянская сторона последовательно опровергала данные сообщения, отмечая нарушения со стороны ВС Азербайджана, одно из которых было зафиксировано и со стороны РМК.

Сегодня Минобороны Азербайджана пошло дальше и опубликовало призыв к пользователям соцсетей «не распространять кадры движения военных колонн, не публиковать старые кадры, выдавая их за новые, не вводить общественность в заблуждение» и отметило, что «в связи со служебной деятельностью личный состав и боевая техника армии регулярно перемещаются в учебные центры и на общевойсковые полигоны».

Тем самым Минобороны Азербайджана официально отвергнув, на самом деле намекнуло о том, что передвижение войск осуществляется. Далее, Минобороны Азербайджана сообщило о служебном совещании, в ходе которого министр «обстоятельно проанализировал оперативную обстановку и сложившуюся ситуацию на азербайджано-армянской государственной границе» (значит она все-таки есть, вопреки утверждениям азербайджанской стороны, и Азербайджан нарушил эту границу), а также в Арцахе, где «временно дислоцирован российский миротворческий контингент, и отдал приказ о готовности к немедленному и решительному пресечению любой возможной провокации противника».

Постоянная дезинформация, обвинения, «аналитические» статьи, призывы к пользователям соцсетей, приказы главы Минобороны…

На самом деле вся это информационная атака направлена в первую очередь именно против России и преследует одну цель: создать дополнительные «аргументы» для Эрдогана, в ходе предстоящих «торгов» с Путиным в Сочи.