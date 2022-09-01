1 сентября президент Республики Арцах Араик Арутюнян с супругой Кристиной Арутюнян посетили степанакертский армяно-итальянский образовательный комплекс «Антония Арслан» и присутствовали на церемонии первого звонка.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента Арцаха, глава страны поздравил преподавателей и учащихся с Днем знаний и началом учебного года, пожелав им успехов, трудолюбия и всего наилучшего. Он выразил уверенность, что учащиеся приложат все усилия для приобретения необходимых знаний и навыков, станут грамотными и образованными людьми, достойными гражданами своей страны, ведь от этого зависит будущая сила и развитие Арцаха.