Министерство обороны Армении опровергло распространенную Минобороны Азербайджана информацию, что подразделения ВС Армении в ночь с 8 на 9 сентября открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской приграничной зоны.

«Арменпресс» передает сообщение Минобороны Армении:

«Министерство обороны Азербайджана распространило дезинформацию. Подразделения Вооруженных сил Республики Армения в ночь с 8 на 9 сентября не вели огонь по азербайджанским позициям, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской приграничной зоны. Ситуация на границе относительно стабильная, она находится под полным контролем Вооруженных сил Республики Армения», — говорится в сообщении МО Армении.