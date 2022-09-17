Армения подала заявление в Международный суд (International Court of Justice) — на основании военных преступлений со стороны Азербайджана.
В беседе с Арменпресс об этом сказала пресс-секретарь представительства Армении в ЕСПЧ Асмик Самвелян.
Она отметила, что письмо было отправлено, но официально оно будет опубликовано 19 сентября.
«Основой обращения в Международный суд является совершение Азербайджаном военных преступлений», — сказала она.
13 сентября в 00:05 подразделения ВС Азербайджана начали вести интенсивный огонь из артиллерии и крупнокалиберного оружия в направлении армянских позиций, расположенных у населенных пунктов Гориса, Сотка и Джермука. Противник использовал и БПЛА. Позже Азербайджан перешел к нападению и по другим направлениям. По официальным данным, число жертв с армянской стороны составляет 135 человек. Есть много раненых. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 14 сентября заявил, что благодаря участию международного сообщества удалось достичь соглашения о прекращении огня.
13 сентября Армения обратилась в Европейский суд с требованием применения промежуточных мер в отношении Азербайджана. Поданные заявления касаются обстрелов гражданских населенных пунктов в Армении, защиты основных прав гражданского населения и военнопленных. Армения также обратилась в Европейский суд с требованием применить пункт 2 статьи 39 своего устава и немедленно уведомить о своем решении Комитет министров.
Европейский суд по правам человека направил запрос Азербайджану по части видеозаписей пленных — относительно 1 пленного и остальных неидентифицированных пленных по состоянию на 13 сентября, дав срок до 22 сентября.