Армения подала заявление в Международный суд (International Court of Justice) — на основании военных преступлений со стороны Азербайджана.

В беседе с Арменпресс об этом сказала пресс-секретарь представительства Армении в ЕСПЧ Асмик Самвелян.

Она отметила, что письмо было отправлено, но официально оно будет опубликовано 19 сентября.

«Основой обращения в Международный суд является совершение Азербайджаном военных преступлений», — сказала она.

1 27 - + 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

13 сентября в 00:05 подразделения ВС Азербайджана начали вести интенсивный огонь из артиллерии и крупнокалиберного оружия в направлении армянских позиций, расположенных у населенных пунктов Гориса, Сотка и Джермука. Противник использовал и БПЛА. Позже Азербайджан перешел к нападению и по другим направлениям. По официальным данным, число жертв с армянской стороны составляет 135 человек. Есть много раненых. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 14 сентября заявил, что благодаря участию международного сообщества удалось достичь соглашения о прекращении огня.

13 сентября Армения обратилась в Европейский суд с требованием применения промежуточных мер в отношении Азербайджана. Поданные заявления касаются обстрелов гражданских населенных пунктов в Армении, защиты основных прав гражданского населения и военнопленных. Армения также обратилась в Европейский суд с требованием применить пункт 2 статьи 39 своего устава и немедленно уведомить о своем решении Комитет министров.

Европейский суд по правам человека направил запрос Азербайджану по части видеозаписей пленных — относительно 1 пленного и остальных неидентифицированных пленных по состоянию на 13 сентября, дав срок до 22 сентября.