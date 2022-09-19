По инициативе американской стороны 19 сентября в Нью-Йорке состоится трехсторонняя встреча Мирзоян-Блинкен-Байрамов.

«Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение пресс-секретаря МИД Армении.

13 сентября Азербайджан вторгся на суверенную территорию Армении и развязал военные действия. 14 сентября в 20:00 вечера было объявлено о прекращении огня, активное участие в его достижении приняли США.

17-19 сентября в Ереване с историческим визитом находилась спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. В рамках визита Нэнси Пелоси провела ряд официальных встреч, в том числе и с премьер-министром Армении Николом Пашинян и министром обороны Суреном Папикяном. Ален Симонян и Нэнси Пелоси выступили с совместной пресс-конференцией.

Спикер Палаты представителей Конгресса США также посетила Мемориал памяти жертв Геноцида армян.Госсекретарь США Энтони Блинкен несколько раз призывал Алиева соблюдать режим прекращения огня и вывести войска с территории Армении.