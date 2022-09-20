Делегация во главе с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси 4-5 октября 2022 года с визитом будет находиться в Республике Армения.

Как передает «Арменпресс», премьер-министр Никол Пашинян подписал решение, согласно которому поручил министру иностранных дел Республики Армения и начальнику Службы государственного протокола Министерства иностранных дел Армении подготовить программу визита, обеспечить проведение мероприятий во время пребывания гостей в Республике Армения в соответствии с государственным протоколом.